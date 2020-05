Tientallen miljoenen investeringen voor 6 kilometer rails, maar doek valt definitief over spoorlijn Lanaken-Maastricht

De spoorlijn Lanaken-Maastricht wordt definitief uit exploitatie genomen. Dat heeft de raad van bestuur van Infrabel beslist nadat een nieuw onderzoek aangaf dat de goederenspoorlijn geen toekomst meer heeft. Nochtans werd er door verschillende regeringen samen maar liefst 32 miljoen euro in het project gepompt.

“Dit is een droom, een begin van veel meer. Over een paar jaar moeten er treinen met passagiers rijden tussen Hasselt en Maastricht. Dat is pas Europa dichter bij de mensen brengen.” Lang vervlogen woorden ...