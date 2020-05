“Door corona is 1,5 meter afstand houden het nieuwe normaal. Maar lukt het altijd om die regel na te leven?” Met die woorden kondigt Rode Kruis Nederland een video aan met scheidsrechter Kevin De Blom. De man met 352 Eredivisie-wedstrijden (en 9 partijen in België) op z’n palmares maakt daarin mensen in Den Haag attent op de bekendste der coronamaatregels. Hij droeg zijn plunje, had zijn kaarten op zak, een spuitbus en ook nog een vlag. En de VAR, die was ook aanwezig.