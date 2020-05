Speciale eenheden halen verschanste man (33) uit woning in Kortrijk

Kortrijk - De omgeving van het Volksplein in Kortrijk was vrijdagmiddag urenlang afgesloten nadat een gevaarlijke man er zich had verschanst in zijn woning. Speciale eenheden moesten ter plaatse komen om de 33-jarige Pool naar buiten te halen.

De problemen in de Sint-Rochuslaan, waar de man in een huis met een zevental armetierige studio’s verbleef, begonnen al enkele dagen geleden. “De man zorgde voor overlast in de straat”, zeggen buurtbewoners. “Hij liep met een mes rond of begon plots te fitnessen midden op de baan.”

Vrijdag rond 10.40 uur kwam er hij de politie weer een melding binnen dat de man voor overlast zorgde. Toen de inspecteurs ter plaatse gingen, escaleerde de situatie. De man uitte bedreigingen aan het adres van de politie en verschanste zich in zijn woonst. “Hij gedroeg zich weerspannig en had messen en naar verluidt zelfs een bijl bij”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Hij barricadeerde zijn woning en sloot zichzelf op.” (Lees verder onder de video)

Video: Geoffrey Sabbe

Omdat de man, die allesbehalve een onbekende is voor de politie en het gerecht, een gevaar was voor zichzelf en zijn omgeving besliste de politie om geen enkel risico te nemen. Er werd steun gevraagd van de federale politie, die speciale eenheden vanuit Gent naar Kortrijk stuurde. De volledige omgeving rond het Volksplein werd afgesloten. Er werd een veiligheidszone afgebakend en iedereen werd gevraagd binnen te blijven.

Iets voor 13 uur kwamen de eerste speciale eenheden toe en werd er overgegaan tot actie. “Er werd eerst een poos onderhandeld met de man”, zegt Van Quickenborne. “Daarna werd hij overmeesterd.”

Het tafereel speelde zich af op de gelijkvloerse verdieping van het grote huis vlak bij jeugdhuis The Pit’s. De man leefde er in schrijnende omstandigheden aan de achterkant van het gebouw. Toen de eenheden het huis binnenvielen, moesten ze eerst nog een heleboel rommel verplaatsen. Spullen die de man had gebruikt om de deur te barricaderen. (Lees verder onder de foto)

Foto: gsd

Rond 14.20 uur was er plots een enorme knal te horen. Tien minuten later gingen ambulanciers het huis binnen. Kort daarna werd de verdachte naar buiten gebracht. Geboeid werd hij in een combi gestopt en weggebracht. “De knal was een techniek van de speciale eenheden om hem in een stresssituatie te brengen zodat hij zich zou overgeven, wat ook gelukt is”, aldus de burgemeester. “De man leeft van een uitkering en zorgde al vaak voor overlast. Zulke mensen kunnen we missen als kiespijn in onze stad.”

De 33-jarige Pool werd gearresteerd en verhoord. De politie deed ook nog een zoeking in zijn studio. Volgens buurtbewoners is er in het gebouw veel meer aan de hand en wordt er geregeld drugs gedeald.