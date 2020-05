Bayern München doneert 460.000 euro aan amateurclubs

Bayern München zal 460.000 euro doneren aan amateurclubs uit het voetbal en andere sporten in de deelstaat Beieren. Dat heeft de Duitse grootmacht vrijdag bevestigd.

Bayern doet de geste om de amateurverenigingen financieel te helpen tijdens de coronacrisis, die hard toeslaat in de sportwereld. Het bedrag is afkomstig van fans die hun geld niet terugvroegen, nu het seizoen in de Bundesliga kan hervatten maar achter gesloten deuren.

“Dit is niet het moment om naar onszelf te staren”, zegt Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern. “We hebben in onze maatschappij nood aan optimisme en solidariteit.”