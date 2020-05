Spraakmakende kandidaat-voorzitter van Open VLD Els Ampe heeft geen spijt van campagne: “Ik blijf knokken voor de basis”

Kandidaat-voorzitter van de Open VLD Els Ampe hoopte op meer, maar vindt dat de leden van de partij zich duidelijk hebben uitgesproken voor één kandidaat: Egbert Lachaert. De politica is ervan overtuigd dat ze nog een rol kan spelen binnen de Open VLD en belooft in een interview met persagentschap Belga dat ze blijft knokken voor de basis en de groei. “Want we zullen het na corona nodig hebben”, klinkt het. Van haar veelbesproken campagne waarvoor ze spraakmakende video’s gebruikte, heeft ze geen spijt. “Ik sta achter alles wat ik heb gezegd en heel veel mensen denken hetzelfde.”