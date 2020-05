Al meer dan 100 doden door cycloon Amphan

In India en Bangladesh heeft de cycloon Amphan al minstens 106 mensenlevens geëist, blijkt vrijdag uit de meest recente cijfers.

Hoewel de cycloon van woensdag aanzienlijke materiële schade veroorzaakte in de twee Zuid-Aziatische landen, is het aantal doden relatief beperkt gebleven. Eerdere cyclonen in de regio eisten soms duizenden levens.

In de Indiase regio West-Bengalen sprak eerste minister Mamata Banerjee van 80 doden. In Bangladesh registreerden de autoriteiten 26 overlijdens. Donderdagavond was het totale dodental nog 95.

De autoriteiten in het oosten van India en Bangladesh proberen vrijdag de wegverbindingen, water- en elektriciteitsvoorzieningen weer te herstellen.

In India vloog premier Narendra Modi vrijdag met een helikopter over de getroffen gebieden, en beloofde zo’n 120 miljoen euro voor de heropbouw ervan. “Het hele land staat aan de zijde van West-Bengalen op dit cruciale moment en we zullen samen de door de cycloon verwoeste gebieden heropbouwen”, aldus Modi.

De Europese Unie heeft ook al 500.000 euro beloofd aan India en 1,1 miljoen euro aan Bangladesh.