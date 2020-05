Vader en zoon wonen in … stadion van Malaga: “Wij hebben de grootste tuin van heel Andalusië”

De strenge lockdown in hun land dreef meerdere Spanjaarden tot wanhoop. Voor een van de meest bijzondere lockdownplekken moeten we naar Andalusië. Voor Andres Perales en zijn zoon viel het verplichte thuisblijven nog mee: ze wonen samen met hun hondje in het stadion van tweedeklasser Malaga.

Een kind aan huis, zo kan je de 85-jarige Andres Perales wel noemen. Al 54 jaar is hij in dienst van de club uit Andalusië en sinds eind jaren ‘80 mag Perales het Estadio La Rosaleda ook zijn woonst noemen. De voetbaltempel biedt plaats aan ruim 30.000 socios, maar achter een van de doelen woont Perales in een speciaal verbouwde studio met zijn zoon en hun hondje Chivato.

Nu het voetbal stilligt, is het stil ten huize Perales. Op zijn leeftijd vindt Andres dat niet eens zo erg: hij mengt zich al een tijdje niet meer tussen de supporters: iets te wild voor de bejaarde man. “Ik mis het lawaai in de tribunes tijdens de match, ook al hoor ik het natuurlijk nog wel in mijn huiskamer’, zegt Andres in een reportage van ESPN. De matchen van Malaga worden dan maar op televisie gevolgd. “We volgend de matchen steevast op tv. Als Málaga wint, is mijn vader in de wolken. Als we verliezen, dan is hij minder aanspreekbaar”, getuigt zoon Andy.

Messi op bezoek

Andres begon als buschauffeur bij de spelersbus van Malaga, nu is hij actief als conciërge, greenkeeper en ook wat fysiowerk schuwt de krasse duizendpoot niet. Zijn zoon Andy (43) getuigt verder over het leven in het stadion:”Ik ben hier opgegroeid, in het stadion”, vertelt hij. “Je ziet iedereen langskomen. De spelers kwamen soms langs voor de lunch, klaargemaakt door mijn moeder. In het begin is het bijzonder, maar na een tijdje wordt alles normaal. Toen Lionel Messi hier langskwam, zat iedereen te roepen en te tieren! Ik passeerde en ik dacht gewoon: “Ah, Messi zit hier.” Ik dacht net hetzelfde toen Cristiano Ronaldo hier was. Het went gewoon.”

Andrés en zijn zoon zijn al een tijdje niet meer buiten het stadion geweest. “Ik ben nog goed in vorm, maar ik ben natuurlijk wel op leeftijd. Daarom blijf ik binnen”, zegt Andrés.

Hoe hij zich dan toch een beetje bezighoudt tijdens de lockdown? “Er blijft wel voldoende ruimte om eens rond te lopen. Ik wandel iedere ochtend een rondje op het gemak. Daarna lunch ik en doe ik een dutje. In de late namiddag word ik dan rustig weer wakker.”