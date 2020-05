‘Wondermiddel’ van Trump opnieuw zwaar gebuisd: verhoogde kans op overlijden én hartritmestoornissen

De grootste studie tot nog toe naar malariamiddel hydroxychloroquine is vernietigend voor het gebruik ervan bij Covid-19-patiënten. Amerikaanse wetenschappers analyseerden de behandeling van 96.000 patiënten wereldwijd en concluderen dat het ronduit gevaarlijk is. Het geneesmiddel verhoogt beduidend de kans op overlijden en hartritmestoornissen. “Als er ooit hoop was voor dit medicijn tegen covid, dan is dit de dood ervan”, zegt cardioloog Eric Topol in The Washington Post.

Van de 96.000 bestudeerde patiënten kregen zo’n 15.000 hydroxychloroquine of de variant chloroquine toegediend. De resultaten van de analyse, gepubliceerd in vakblad The Lancet, zijn frappant. De patiënten met (hydroxy)chloroquine hadden 34 procent meer kans op overlijden én 137 procent meer kans op hartritmestoornissen. De combinatie van het malariamiddel met antibiotica is nog dodelijker, dan neemt de kans op overlijden toe met 45 procent en de kans op hartritmestoornissen stijgt met maar liefst 411 procent.

Een topkandidaat in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen het coronavirus is het malariamiddel al eventjes niet meer. Na een voorbarige Franse studie pakten presidenten Emmanuel Macron en vooral Donald Trump uit met het nieuwe ‘wondermiddel’. Vandaag lijkt enkel Trump nog te geloven in het medicijn. Hij blijft het promoten en gaf onlangs zelfs toe dat hij het preventief inneemt.

Dat zou hij beter niet doen. Sinds de Franse studie toonden meerdere onderzoeken aan dat hydroxychloroquine naar alle waarschijnlijkheid niet werkt. Nu wordt ook steeds duidelijker dat het zelfs gevaarlijk is. Begin juni volgt wellicht een definitief oordeel over het gebruik van het malariamiddel tegen Covid-19. Dan kennen we de resultaten van een groot Engels onderzoek met duizenden deelnemers.