Burgemeester Koksijde wil informatie van contact tracers, maar “privégegevens doorgeven wordt heel moeilijk”

Nu de tweedeverblijvers naar de kust kunnen trekken, maakt Marc Vanden Bussche (LB), burgemeester van Koksijde, zich zorgen. “Wij weten niet wie naar onze gemeente komt en kunnen de situatie dus moeilijker controleren”, zegt hij. “Stel dat iemand in Sint-Truiden besmet raakt en in quarantaine geplaatst wordt. Zijn nauwe contacten moeten dan ook binnenblijven, maar die mensen komen misschien naar hun tweede verblijf aan zee om het uit te zitten en gaan hier naar de winkel en de apotheek.”

“Voor ons is het heel moeilijk om dat soort situaties in de gaten te houden”, vervolgt Vanden Bussche. “Kunnen zij die quarantaine hier goed volhouden? Thuis is er meestal een voldoende groot netwerk dat hen helpt bij het thuisblijven. Dat netwerk doet bijvoorbeeld de boodschappen, maar hier aan zee ontbreekt dat vaak. Om een tweede golf te vermijden, is het belangrijk dat de lokale besturen dat mee kunnen opvolgen. Ons systeem van contact tracing zet mensen wel in quarantaine, maar volgt hen later niet meer op.”

Volgens Joris Moonens van Agentschap Zorg en Gezondheid ziet het er voorlopig niet naar uit dat zoiets in werking kan treden. “We zijn nu nog druk bezig met het systeem zelf goed te laten draaien. Nadien kunnen we onderzoeken of zo’n koppeling naar lokale besturen mogelijk is, maar privégegevens doorgeven zal heel moeilijk worden. Er is op voorhand nadrukkelijk gecommuniceerd dat je informatie veilig is bij de contact tracers. Als we het toch weer gaan doorspelen aan anderen, zullen mensen misschien weer minder geneigd zijn om alles te vertellen over hun contacten.”