Cyriel Dessers zag zijn debuut bij Nigeria in rook opgaan: “Pijnlijk, kon een van de beste momenten uit mijn leven worden”

Met 15 doelpunten mocht Cyriel Dessers (15) zich gedeeld topschutter in de Eredivie noemen. Hij zag zijn fantastische seizoen ook beloond met een selectie voor de Nigeriaanse nationale ploeg, maar tot een eerste interland kwam het (nog) niet door het coronavirus. De aanvaller wacht nu geduldig om zijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten. “Victor Osimhen lijkt mij geweldig.”

Dessers moest enkel Steven Bergwijn (Feyenoord) naast zich dulden in de topschuttersstand in de stopgezette competitie bij onze noorderburen. “Ik had er nog wel een paar kunnen maken, maar de gezondheid is belangrijker dan voetbal nu. Ik ben het dus eens met de beslissing”, vertelt hij aan BBC. Hij mag sinds kort terug in groep trainen, maar mist de adrenaline van een echte match. “Ik mis het gevoel van een wedstrijd en een wedstrijddag. Maar ik ben ook blij dat ik nu terug een bal kan raken.”

Zijn prestaties bij Heracles Almelo leverden Dessers een selectie op bij Nigeria. Bondscoach Rohr riep de spits op voor de interland tegen Sierra Leone, een kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup. “Het doet pijn, omdat ik dacht dat dit één van de beste momenten van mijn leven ging zijn, of toch van mijn carrière. Toen dat gecanceld werd, was dat echt pijnlijk.”

So honoured and proud. Can’t wait to wear the Green-White jersey and meet the team! ???? @NGSuperEagles #naija https://t.co/zAD6WQA086 — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) March 4, 2020

Met Victor Osimhen voorin

Dessers keek van jongs af aan op naar de voetbalhelden uit zijn geboorteland. “Toen ik 12 jaar was moest elke speler tijdens de techniektraining één beweging leren. Sommigen kozen de schaarbeweging of de sleepbewegingen vanRonaldinho. Mijn favoriete schijnbeweging was altijd die van Jay-Jay Okocha (gewezen Nigeriaanse international die vooral bij PSG en Bolton Wanderers furore maakte, nvdr.) Ik hield van hem toen ik jong was.”

De Nigeriaanse Belg kan niet wachten om zijn ploegmaats bij de nationale ploeg te ontmoeten. “Nigeria heeft een jong team. Een groot deel van de selectie speelt in Europa, dus ik denk dat de aanpassing wel vlot zal verlopen. Ik hoop dat ze me snel accepteren in de ploeg.”

De topschutter in de Eredivisie moet bij de Nigeriaanse ‘Super Eagles’ wel afrekenen met flink wat concurrentie voorin. Alex Iwobi, Kelechi Iheanacho, Samuel Kalu en oude bekenden Moses Simon (ex-AA Gent) en Vicor Osimhen (ex-Charleroi) zijn maar enkele van de grote namen in het elftal. Het schrikt Dessers niet af. “Ik kijk er naar uit om Victor Osimhen te zien. Ik kijk veel naar voetbal en in het bijzonder naar aanvallers. Een spits als Osimhenis volgens mij geweldig. Ik hoop dat ik hem kan helpen en steunen.”