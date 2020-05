Inter rouwt om ex-coach Luigi Simoni, die voor winst UEFA Cup zorgde

De Italiaanse gewezen voetballer en coach Luigi Simoni is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Inter Milan, het team dat hij in 1998 naar de UEFA Cup loodste, vrijdag gemeld.

Simoni veroverde met Inter de zege in de UEFA Cup, die tegenwoordig door het leven gaat als Europa League, na een 3-0 zege in een Italiaans onderonsje in de finale tegen Lazio. Vroeg in het daaropvolgende seizoen werd hij echter op straat gezet. Simoni was het jaar voordien bij Inter aangekomen, op hetzelfde moment als de Braziliaanse vedette Ronaldo.

Vorig jaar in een juni kreeg Simoni een hartaanval, waar hij nooit volledig van herstelde.

Als speler verdedigde hij onder meer de kleuren van Torino, Juventus, Brescia en Genoa. Bij dat laatste team deed hij zijn eerste ervaring als coach op. Nadien trainde hij een hele reeks clubs. Voor zijn laatste job, in het seizoen 2011-12, stond hij kort aan het hoofd van Gubbio in de lagere reeksen.