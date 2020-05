Russische drijvende kerncentrale ondanks kritiek in gebruik genomen

In het noordoosten van Rusland is vrijdag voor het eerst een drijvende kerncentrale in gebruik genomen. Na de laatste inspecties, werd het licht op groen gezet voor de opstart van de twee kernreactoren aan boord van de “Akademik Lomonosov”, zo meldt het Russische atoomconcern Rosatom vrijdag.

De “Akademik Lomonosov”, die in de buurt van de stad Pevek in de Noordelijke IJszee voor anker ligt, is daarmee de “meest noordelijke kerncentrale ter wereld”, zo klinkt het.

Rusland wil met die centrale de komende veertig jaar de afgelegen regio van energie voorzien. Op die manier kan ook stroom worden geleverd aan boorplatforms op zee.

Maar het project is erg omstreden. Milieuactivisten waarschuwen voor “een drijvende Tsjernobyl” of “een nucleaire Titanic”. Ze vrezen voor een mogelijke ramp in de Noordelijke IJszee. Volgens hen is het schip kwetsbaar voor stormweer en is het ook niet mogelijk het volledig te beschermen tegen externe bedreigingen.

Rusland wil de drijvende kerncentrales, die eruitzien als normale schepen, in de toekomst ook aan andere landen verkopen.