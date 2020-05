Politie vindt koppel doorzeefd met kogels op oevers van visvijver, speurders staan voor groot mysterie

Mons / La Louvière - Het moest voor hen een dag uit de duizend worden, ideaal om te genieten van de zon en de kalmte rond een visvijver die zij pas onlangs in Thieu, in Henegouwen, ontdekt hadden. Niets liet vermoeden wat Quentin en Christel, allebei 39 jaar, te wachten stond. En toch werden zij enkele uren later genadeloos vermoord, doorzeefd met kogels. De speurders staan met de handen in het haar.

De visvijvers van Renardise in Thieu worden al lang op prijs gesteld door de hengelaars uit de streek tussen Mons en La Louvière. Niets lijkt er ooit de rust te kunnen verstoren. Maar sinds enkele dagen heerst er een sfeer van angst, sinds een koppeltje vissers er in duistere omstandigheden vermoord werd. Door onbekenden.

Omstreeks 16.30 uur hadden alle vissers de vijvers van Renardise verlaten. Op Quentin en Christel na. Toen hoorde een buurman een reeks schoten. “Ik dacht dat het voetzoekers waren. Of geweerschoten, maar dat baarde mij niet meteen zorgen. Er wordt in de omgeving geregeld gejaagd, dus schoten hoor je hier wel vaker.” Volgens een andere buurman “leek het wel op een salvo van een automatisch vuurwapen”. Toch was het nog een derde buur die alarm sloeg, nadat hij een ietwat dronken man in het struikgewas had ontdekt.

Quentin Fanciullino was een joviale kerel Foto: rr

Onbekende in de struiken

Toen de politie ter plekke arriveerde, was de dronken onbekende met de noorderzon verdwenen. De zoektocht leverde de politie echter een weerzinwekkend tafereel op. Op de oever van de vijver lagen de levenloze lichamen van Quentin Fanciullino en zijn vriendin Christel. Doorzeefd met kogels. “Afgemaakt met een of meer kogels door het hoofd. Het lijkt wel een doelgerichte executie”, aldus het parket van Mons. Maar van enig spoor naar de dader(s) was en is er nog steeds geen enkel spoor. Was het de dronken man in de struiken, die zijn dronkenschap veinsde om aan de buurman te ontsnappen? Niemand die het weet. De speurders duiken dan ook in het persoonlijke verleden van de slachtoffers om een reden te vinden waarvoor zij, of tenminste één van de twee, moesten boeten.

De vijvers van Renardise zijn een gekende plaats om te vissen Foto: Sudpresse

“Het is pas de tweede keer dat zij hier kwamen vissen”, zegt Jacques Sottiau, voorzitter van een club forelvissers die er zijn hoofdkwartier heeft opgeslagen. Quentin was nochtans een verwoed visser. En hij woonde in het nabijgelegen Le Roeulx. Zijn nieuwe vriendin, Christel, kwam uit de streek van Charleroi. “Ze kennen elkaar nog niet lang”, zegt een vriend van Quentin. “Anders had hij er mij zeker over gesproken, maar ik was helemaal niet op de hoogte van zijn nieuwe relatie.”

Quentin en Christel wilden dus gewoon met elkaar genieten van een prachtige dag. “Zij hadden daarvoor al het nodige meegenomen”, vertelt Sottiau. Maar de voorzitter was ook getuige, helaas slechts oorgetuige, van een scène die van doorslaggevend belang kan zijn om het mysterie rond de brutale dood van Quentin en Christel op te lossen. “In de buurt van het toilet hoorde ik de vrouw (Christel, nvdr.) in het Italiaanse met een man praten. Het gesprek ontaardde in een hoogoplopende ruzie, die plots werd onderbroken.” Waarna Christel naar Quentin is teruggekeerd. Met wie zij ruzie kreeg, is een raadsel. Heeft die onbekende het koppel een paar uur later doodgeschoten? En zo ja, waarom dan?

Nog niet opgelost

Dominique Dewitte Foto: RR

Het is al de tweede keer in een paar weken tijd dat de Henegouwse speurders geconfronteerd worden met een mysterieuze dood. Op 1 mei werd in Herquegies, nabij Frasnes-lez-Anvaing, de 55-jarige landbouwer Dominique Dewitte dood in zijn auto aangetroffen. Volgens de speurders ging het om een gewelddadige dood, maar tot dusver tasten zij ook in deze zaak in het duister.

