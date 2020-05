De Watergroep levert nooddrinkwater voor getroffen inwoners uit Overijse

Overijse - De Watergroep levert in de loop van vrijdagavond een grote hoeveelheid nooddrinkwater aan de brandweer van Overijse waar burgers, die momenteel getroffen worden door een stopzetting van de watertoevoer, zich kunnen gaan bevoorraden. Het gemeentebestuur van Overijse zal instaan voor de organisatie van de bedeling. Dat meldt woordvoerster Kathleen De Schepper van De Watergroep.

In enkele hoger gelegen gedeelten van Overijse zoals in Jezus-Eik deden zich donderdag problemen voor met de waterbevoorrading. Vrijdagmorgen waren er signalen dat de watertoevoer zich hersteld had. Hoe de situatie op dit ogenblik is, kan De Schepper niet zeggen. Overigens waren er ook vanuit Hoeilaart, Duisburg (Tervuren) en Rillaar (Aarschot) meldingen over een verlaagde druk op het water. De oorzaak van de problemen in de Druivenstreek is het tekort aan water in het waterreservoir van Meerbeek (Kortenberg) om de regio afdoend te voorzien van water. De Watergroep maakt zich sterk dat ze door inschakeling van bijkomende waterproductiecentra de problemen tegen maandagmorgen kan oplossen.

Oorzaak is het extreem hoog waterverbruik en het uitvallen eind vorig jaar van het waterproductiecentrum in Huldenberg wegens renovatiewerken. Daardoor is er onvoldoende water aanwezig in het vermelde waterreservoir. De Watergroep lanceerde woensdag een oproep aan de inwoners van een vijftiental Vlaams-Brabantse gemeenten om spaarzaam om te springen met water. Burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002/N-VA) van Overijse vaardigde vrijdagmiddag een burgemeesterbesluit uit waarin ze diverse vormen van verspilling van leidingwater verbiedt zoals het sproeien van grasperken, vullen van zwembaden, wassen van wagens...