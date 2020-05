Al 338 boetes voor niet dragen van mondmasker in openbaar vervoer

De politie heeft sinds het begin van de verstrengde maatregelen al 338 processen-verbaal opgesteld voor mensen die geen mondmasker dragen als ze het openbaar vervoer nemen. Daarnaast schreef Securail iets meer dan 100 administratieve boetes uit voor dezelfde reden.

In de periode vanaf het begin van de coronamaatregelen tot 19 mei heeft de politie al 338 processen-verbaal opgesteld voor het niet willen dragen van een mondmasker in het openbaar vervoer. Dat meldt Sarah Frederickx, woordvoerster bij de federale politie. De coronaboetes werken via het systeem van een minnelijke schikking. Bij overtreding stelt de politie een proces-verbaal op dat onmiddellijk resulteert in een geldboete.

Ook Securail, de veiligheidsdienst van de Belgische spoorwegen, kan boetes uitschrijven indien de maatregelen worden overtreden. Het gaat dan wel om een administratieve boete. Securail schreef momenteel iets meer dan 100 administratieve boetes uit.

Eerder meldden vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en NMBS al dat de meeste reizigers zich wel houden aan de voorschriften voor het gebruik van het openbaar vervoer tijdens corona.

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigen deze cijfers dat ook. “Onze belangrijkste focus blijft sensibilisering. Als je de cijfers voor boetes vergelijkt met het totale aantal reizigers, kunnen we besluiten dat de regels doorgaans goed opgevolgd worden”, klinkt het bij de woordvoerder.