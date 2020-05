OVERZICHT. Jeugdkampen gaan door en speeltuinen weer open: dit zijn de regels

Voor bijna één miljoen kinderen kwam er vrijdagavond het verlossende nieuws: ze kunnen deze zomer op kamp of naar een andere jeugdactiviteit. Dat kondigde minister van Jeugd Benjamin Dalle aan op een persconferentie. Maar het zal wel een andere zomer zijn, want er werden ook heel wat regels aangekondigd. Daarnaast maakte minister Dalle ook bekend dat de speeltuinen vanaf woensdag opnieuw open mogen. Een overzicht.

“Ik zei enkele weken geleden ‘liever een late ja, dan een vroege nee.’ En het is zo ver. Er is ja gezegd. De zomerkampen en jeugdactiviteiten kunnen doorgaan. Dat is er beslist. Dat is goed nieuws voor kinderen en jongeren die ongeduldig zaten te wachten. Het geeft hoop en perspectief voor meer dan 1 miljoen kinderen”, zei Dalle op de persconferentie.

“Zomerkampen en activiteiten kunnen doorgaan, maar het zal wel anders zijn. Maar daarom niet minder fantastisch. Er is in detail gewerkt aan regels die zullen nageleefd moeten worden. En we rekenen daarbij op iedereen. Op ouders, leiding en jongeren en kinderen zelf. Het risico zullen we nooit tot nul kunnen herleiden, maar de regels geven alvast belangrijke leidraad. De zomer van 2020 wordt er een om nooit te vergeten.”

De jeugdsector heeft samen met de experten een basishandleiding gecreëerd. Die bevat regels voor het jeugdwerk, maar ook concrete zomerplannen voor alle organisatoren. Dat wil zeggen voor alle 95.000 jonge vrijwilligers en voor het realiseren van 23.000 kampen en activiteiten.

De minister liet ook weten dat vanaf woensdag de speeltuinen opnieuw mogen openen. “Het lijkt een detail, maar voor veel kinderen is het essentieel.”

Zomerkampen

Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk jongeren kunnen deelnemen. Enkel de kinderen die recente ziekteverschijnselen vertoond hebben, worden uitgesloten. Kinderen die tot een risicogroep behoren moeten een medisch attest kunnen voorleggen. Het is vooral belangrijk dat er aan contact tracing kan gedaan worden en daarom willen de experten goed kunnen registeren welk kind op welke activiteit was. Daarvoor zijn goed uitgebouwde medische fiches belangrijk.

Concreet betekent dit dat er contactbubbels van maximum 50 kinderen, jongeren en begeleiders zullen komen. Binnen die bubbels is er geen fysieke afstand nodig. Er zullen wel verschillende hygiënemaatregelen komen op basis van de leeftijden van de kinderen. En er wordt verder nog gewerkt aan een sterke noodprocedure en een permanentiesysteem.

Buitenlandse kampen mogen ook doorgaan van zodra de landsgrenzen opengaan. Maar er wordt een perimeter ingesteld van 150 km vanaf onze grenzen. Op die manier kunnen ouders snel ingrijpen moest het nodig zijn.

Op de zomerkampen zal handhygiëne centraal staan. Voor en na elke maaltijd, voor en na elk toiletbezoek en aan het begin en einde van de dag zullen de handen gewassen moeten worden. Ook oppervlaktes zullen gereinigd worden. Mondmaskers zijn op het kamp zelf niet noodzakelijk, maar wel als er contact is met externen.

Waar kan, zal er materiaal voorzien worden per bubbel. Dat geldt dan vooral voor klein materiaal. Denk aan stiften en scharen bijvoorbeeld. Groter materiaal kan gewisseld worden tussen de bubbels, maar dan moet het gereinigd worden.

Het is ook zo veel mogelijk de bedoeling om in open lucht te spelen. En de terreinen moeten daarvoor zo maximaal mogelijk benut worden.

Ook moet er aandacht zijn voor de aard van de activiteiten. De experten geven aan dat er geen lijst kan opgesteld worden, maar vragen daarvoor het gezond verstand van de leiding. Er wordt daarom bijvoorbeeld gevraagd om intens fysiek contact te vermijden. “Spelletjes zoals vleeshoop of Dikke Bertha stel je best een jaar uit”, klinkt het.

Tweedaagse uitstappen mogen niet. Een dagtocht kan wel, maar de overnachting moet altijd op het kampterrein gebeuren.

Verder zullen ouders ook bij aankomst en vertrek een mondmasker moeten dragen.

Speelpleinwerkingen

Voor speelpleinwerkingen zullen er enkele andere toepassingen komen. Er wordt daar gevraagd om zo veel mogelijk met voorinschrijvingen te werken, maar toch ook zeker enkele plaatsen open te houden voor kinderen die de dag zelf nog beslissen. “Dat is zeker belangrijk voor kwetsbare groepen”, klinkt het.

Bij de speelpleinwerkingen is er ook een verhoogd risico doordat ouders elke dag hun kind brengen en halen. Daarvoor zal er bijvoorbeeld met kiss & ride-zones gewerkt worden, maar ook met specifieke tijdstippen waarop kinderen kunnen afgehaald worden.

Er zal ook geprobeerd worden om de speelpleinwerkingen zo veel mogelijk te verspreiden over de gemeenten.

Een uitstap met de bus naar een pretpark of andere plek wordt afgeraden. “Maar het is vooral kijken hoe de situatie evolueert”, klinkt het.

Voor meer informatie kunnen jongeren terecht op https://www.watwat.be/