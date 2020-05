Tsjechische voetbalcompetitie start dit weekend, Slovakije wil op 13 juni hervatten en in Mexico is het afgelopen

De Tsjechische voetbalcompetitie kan zoals gepland zaterdag weer van start gaan. De Tsjechische regering zette daarvoor vrijdag het licht op groen, nadat alle spelers, stafleden en officials op het coronavirus getest werden. In Slovakije wil men op 13 juni opnieuw voetballen, terwijl het in Mexico afgelopen is met de competitie.