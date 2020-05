Mooie beelden: cultspits Aduriz vraagt intiem afscheid, maar krijgt indrukwekkend eerbetoon van Athletic Bilbao

Voor de beelden van de week moet u in Bilbao zijn. Eergisteren nam Aritz Aduriz (39) met pijn in het hart afscheid van het profvoetbal, door een heupblessure zag hij zich genoodzaakt te stoppen. De Spanjaard was tevreden met een bescheiden afzwaaimoment, maar kreeg van zijn club Athletic Bilbao een indrukwekkend eerbetoon, waarbij hij zijn tranen amper kon bedwingen.

Hij stond klaar in de catacomben van San Mames, zonder te beseffen wat hem te wachten stond. Toen hij dan samen met zijn vrouw en kinderen het stadion van Bilbao binnentrad, stond een erehaag klaar van clubmedewerkers. Ook zijn ploeggenoten, de technische staf, de voorzitter en directie van de club en leden van zijn familie waren aanwezig op het pakkende moment.

Even later gaf Aduriz ook een speech vanop de plek waar hij zijn laatste (en mooiste?) doelpunt ooit als prof scoorde: zijn omhaal tegen FC Barcelona.

Foto: EPA-EFE

Foto: Athletic Bilbao

Foto: Athletic Bilbao

“Athletic redt zich wel”

“Ik had graag met wat minder bombarie afscheid genomen’, zei Aduriz op de clubwebsite. “Ik vroeg om iets simpels, dit had ik niet verwacht. Wat ik de afgelopen dagen allemaal aan berichten heb gekregen, is fantastisch.”

Hij wenst zijn club nog het allerbeste toe. Al blijft het doodzonde dat Aduriz niet meer kan meespelen in de uitgestelde Baskische bekerfinale tegen Real Sociedad. “Athletic redt zich wel. Het lastigste is dat ik het seizoen niet kan afmaken en de bekerfinale niet kan meemaken. Dat ik niet meer met dit team kan samenspelen. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie reis.”

Foto: EPA-EFE