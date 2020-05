Union beëindigt samenwerking met coach Thomas Christiansen

Royale Union Saint-Gilloise heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met trainer Thomas Christiansen. Hij was één jaar actief bij de Brusselse club uit 1B.

De 47-jarige Christiansen begon zijn trainerscarrière in Cyprus bij AEK Larnaca en APOEL Nicosia, waarmee hij kampioen werd. Nadien was hij acht maanden aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Leeds United. In de zomer van 2019 kwam Christiansen, die de Deense en de Spaanse nationaliteit heeft, bij Union terecht.

“We wensen hem het beste in zijn verdere carrière”, klinkt het op de clubwebsite.