Dominique Persoone lanceert ‘javel’-praline en doet dat op toepasselijke wijze: “Een beetje humor mag nu wel, hé”

Dominique Persoone heeft zijn nieuwe praline op een zeer geestige manier gepresenteerd. Verkleed als president Donald Trump prijst hij zijn nieuwe ‘javel’-praline aan als alternatief voor het drinken van bleekwater. Eerder had Trump geopperd om Covid-19-patiënten te injecteren met bleekwater.

Persoone: “Een beetje humor in deze depri-tijden mag wel, hé. En geen paniek: ze proeven niet echt naar javel. Toen Trump zijn onzin uitkraamde, kreeg ik het idee voor een ‘ontsmettende’ praline. Mijn vrouw is herborist en heeft me een lijstje van planten en natuurlijke ingrediënten bezorgd die een ontsmettende werking hebben.”

Concreet heeft Persoone gekozen voor een praline van melkchocolade met de beeltenis van Trump, gevuld met een ganache van goudsbloem, duindoornbes en honing. “Goudsbloem is lichtjes bitter. Mensen maken daar thee van, je vindt dat vaak in biowinkels. De duindoornbes is een mooi zuurtje en de zoete honing brengt alles bij elkaar.” Eens het recept op punt stond is Persoone naar een verkleedwinkel gegaan om een Trumpiaanse outfit. “Die oranje schmink is een vuiligheid! Ik krijg het er maar moeilijk af. Ik denk dat ik nog enkele dagen oranje ga uitslaan.”