Rusthuisdirecteurs houden hun hart vast voor wat er nog gaat komen: “Test alle bewoners opnieuw”

“Laat alle rusthuisbewoners opnieuw een coronatest ondergaan.” Die oproep doet het Vlozo, de federatie van onafhankelijke woon-zorgcentra. Want terwijl er in Vlaanderen nog vier woon-zorgcentra midden in de coronacrisis zitten, met meer dan 30 procent besmette bewoners, zit bij de andere de angst voor een heropflakkering diep. “Het kan heel snel weer de verkeerde kant opgaan.”