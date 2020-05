NASA geeft groen licht voor eerste bemande vlucht van SpaceX op 27 mei

Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA heeft vrijdag gemeld dat het groen licht gegeven heeft voor de lancering komende woensdag van een raket van SpaceX met twee Amerikaanse astronauten aan boord, de eerste Amerikaanse bemande vlucht sinds 2011. “De missie SpaceX Crew Dragon van NASA geeft groen licht voor lancering”, twitterde het ruimtevaartagentschap.

De topmedewerkers van NASA en van het bedrijf van Elon Musk waren sinds donderdag op het Kennedy Space Center in Florida bijeen om na te gaan of alles klaar en veilig was voor de missie. Robert Behnken en Douglas Hurley stijgen op 27 mei om 16.33 uur plaatselijke tijd op aan boord van een Crew Dragoncapsule, richting Internationaal Ruimtestation (ISS), waar ze de volgende dag aandokken.

Het wordt de eerste missie die voor 100 procent door Amerikanen bemand is sinds de stopzetting van de spaceshuttles in 2011 na 30 jaar dienst. Sindsdien beschikten enkel de Russen over een transportmiddel voor de ruimte, en tientallen Amerikaanse astronauten (en van andere landen) leerden Russich om aan boord van de Sojoezraketten vanop de lanceerbasis van Bajkonoer in Kazachstan naar het ISS (International Space Station) te reizen, dat sinds 2000 permanent bemand wordt door Amerikanen en Russen.