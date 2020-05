Goed nieuws voor ouders: kind met snotneus hoeft niet per se thuis te blijven

Voor ouders met een kindje dat snottert, is er goed nieuws: een snotneus hoeft niet per se te betekenen dat je kroost niet meer naar de crèche of school mag.

In Nederland was daar de afgelopen weken onduidelijkheid over gerezen. Veel opvanginitiatieven weigerden kinderen met een loopneus omdat het mogelijk om een symptoom van het coronavirus gaat. Vaak moesten kinderen dan een week of langer thuisblijven, terwijl er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. De Nederlanders laten nu kinderen testen met een snotneus, zodat ze sneller weer naar de opvang kunnen.

In ons land wordt iedereen die symptomen vertoont al getest. Een snotneus alleen is geen symptoom dat op het coronavirus wijst. Mochten er nog andere klachten zijn – ademnood, hoesten, hoofdpijn… –, dan kan dat wél op corona wijzen en dan volgt er dus een test. “Maar zo’n test zegt op zich niet zo heel veel”, klinkt het bij Kind & Gezin. “Het ene moment kan je negatief testen en enkele dagen later positief. Zieke kindjes horen thuis te blijven, maar als een kind lang milde klachten heeft, hoeft het niet al die tijd te worden geweerd. Een arts kan het verschil tussen een chronische of gewone verkoudheid en het coronavirus goed van elkaar onderscheiden, waardoor niet elk kind per se thuis hoeft te blijven.”