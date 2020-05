Een jaar na de verkiezingen: N-VA en Vlaams Belang hebben samen meerderheid, volgens peiling

Mocht er nu, ongeveer één jaar na de verkiezingen, opnieuw een stembusgang gehouden worden, zou Vlaams Belang ongenaakbaar op kop komen. Dat blijkt uit De Stemming, een onderzoeksproject van de UA en de VUB in opdracht van De Standaard en VRTNWS.

Met 24,5 procent van de stemmen groeit de partij nog eens met 6 procent. N-VA zou verder wegzakken, tot 20,3 procent – een verlies van 4,5 procent. Samen komen ze zo aan 44,8 procent van de stemmen. En dat zou in zetels genoeg zijn voor een krappe meerderheid.

Zorgwekkend voor de N-VA is dat 69 procent van de Vlamingen die haar de rug toekeren, overstappen naar Vlaams Belang. Als reden halen respondenten aan dat “ze vinden dat N-VA een partij is die haar beloftes niet houdt, die niet hard genoeg is over migratie, die te weinig gedaan heeft en er alleen is voor de rijken”.

Cordon sanitaire

Opvallend is ook dat veel kiezers N-VA laten vallen omdat ze boos zijn over het cordon sanitaire. Nochtans heeft Bart De Wever bij de vorming van de Vlaamse regering maandenlang gesprekken gevoerd met Vlaams Belang, iets wat nog nooit eerder gebeurde. “Dat was niet slim”, zegt politicoloog Stefaan Walgrave, die het onderzoek leidde. “Samen hadden ze geen meerderheid en er was geen derde partij bereid om mee te doen. Dus heeft die dans alleen maar tot meer ongenoegen geleid, en het gevoel dat men Vlaams Belang aan het lijntje hield. Dat kost de N-VA wellicht kiezers.”

Voorts blijkt ook dat gezondheidszorg plots hét thema zou worden bij verkiezingen, gevolgd door de politieke crisis en het communautaire. Migratie staat pas op de vierde plaats.