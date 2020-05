Opluchting dat kinderen weer naar school mogen bij gezin van vijf: “Het was niet altijd even gemakkelijk”

Deinze - Een gedeelde zucht van opluchting bij de gezinnen met kinderen, want vanaf 2 juni gaan de kleuter- en basisscholen weer open. Ook voor Ann Flement, haar echtgenoot Tom Van Nieuwenhuyse en hun drie kinderen – 8, 10 en 11 jaar – is dit een verademing. “Mijn echtgenoot is IT’er en is al die tijd van thuis uit kunnen blijven werken, maar met de kinderen rond hem was dat niet altijd even gemakkelijk.”

Voor Ann is dit beetje extra rust welgekomen. Ze is zelf kinesitherapeute, maar moest afgelopen zondag met spoed aan haar rug geopereerd worden. “Het is een beetje ironisch. Maar goed. Nu heb ik nog een lange revalidatie voor de boeg, zeker vier weken rusten.” Tot slot de kinderen zelf? “Onze twee jongsten misten hun vriendjes heel hard, dus die zijn erg blij. De oudste zit in het zesde leerjaar en voor hem is het slechts een magere troost. Door corona zag hij zijn bosklassen al in het water vallen en nu komen het eindejaarsfeest en zijn diploma-uitreiking in het gedrang. Ook moeten ze nu in kleinere klasgroepen zitten, hij zal dus niet al zijn vriendjes terugzien.”

