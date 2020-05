Na de ‘kus’, nu een doelpunt voor Boyata. Ook Lukebakio scoort in Berlijnse derby

Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata hebben met Hertha BSC stadsgenoot Union Berlijn eenvoudig over de knie gelegd. Dankzij een sterke tweede helft en een doelpunt van beide landgenoten kon Die Alte Dame juichen in een leeg Olympiastadion.

Wat normaal een sfeervolle stadsderby moest zijn, werd nu een kille ontmoeting met lege tribunes tussen Hertha en Union Berlijn. Nauwelijks een puntje scheidden de twee Berlijns ploegen van elkaar voor de aftrap. Voor de pauze leken de ploegen in de hoofdstad dit evenwicht ook te bestendigen: er vielen geen doelpunten in het duel der middenmotors, al kon Lukebakio wel al eens dreigen. De 22-jarige aanvaller kon alleen op doelman Gikiewicz af, maar hij werd gestuit.

In de tweede helft was Union er na twee snelle doelpunten aan voor de moeite. Ibisevic opende de score met het hoofd en nauwelijks een minuut later maakte Lukebakio zijn misser uit de eerste helft goed. Op aangeven van diezelfde Ibisevic omspeelde hij dit keer wel de doelman en legde de 2-0 eenvoudig binnen. Lukebakio komt zo op 6 doelpunten dit seizoen in de Bundesliga.

GOAL | Lukebakio verdubbelt de score snel voor Hertha Berlin! 👌



2️⃣-0️⃣ #BSCFCU 🇩🇪 pic.twitter.com/LtfQaEfe0P — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2020

Boyata opnieuw in de schijnwerpers

Tien minuten voor tijd bezegelde Boyata het lot van de ‘bezoekers’ helemaal, nadat Cunha op het uur voor de 3-0 had gezorgd. Op een hoekschop legde de verdediger de 4-0 eindstand vast.Boyata eist zo voor de tweede week op rij een hoofdrol op. Vorige zaterdag was hij nog kop van jut na de knappe zege van zijn ploeg bij Hoffenheim omdat hij ploegmaat Marko Grujic schijnbaar op de wang kuste. Het leek op een overtreding van de gedragscode die gründlich wordt nageleefd in de Bundesliga, maar Boyata kon zijn vel de dag nadien redden. Hij wou zijn ploegmaat immers “enkel aanwijzingen geven, het was geen doelpuntenviering.” Deze vrijdagavond mocht hij wél juichen.

Lukebakio omspeelt Gikiewicz en scoort de 2-0 Foto: REUTERS

Boyata kopt de 4-0 binnen Foto: EPA-EFE