Zin in een blauw-zwart biertje? Dit is het nieuwe stadion van Club Brugge – mét microbrouwerij – ontleed in cijfers

In 2022 wil Club Brugge in zijn nieuwe stadion op de huidige Olympia-site spelen. Blauw-zwart moet het finale ontwerp nog kiezen en de vergunningen aanvragen, maar over de concrete invulling is weer wat meer bekend. Een overzicht in cijfers, met als klap op de vuurpijl: een microbrouwerij, naar het voorbeeld van Tottenham.