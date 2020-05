Michel D’Hooghe, ex-Club-voorzitter, laat elke ochtend accordeonspel zien: “Ik speelde al clubliederen voor Bart Verhaeghe na de Brugse titel”

Geklap om 20 uur, spandoeken… over het hele land zet iedereen in coronatijden zijn beste beentje voor om zijn solidariteit te tonen. Michel D’Hooghe (74), voormalig voorzitter van de Belgische voetbalbond en van Club Brugge, draagt op geheel eigen wijze bij: elke dag speelt hij een deuntje op zijn accordeon voor iedereen die het nodig heeft. “Muzikale vitamientjes”, lacht de dokter, die nu nog steeds lid is van het medisch comité van wereldvoetbalbond FIFA. “De dag na de titel van Brugge heb ik enkele oude clubliederen naar Bart Verhaeghe gestuurd.”

Al 68 dagen duurt de coronachallenge van D’Hooghe intussen: elke ochtend speelt hij in zijn tuin op zijn accordeon een bekend deuntje. “Mijn vrouw filmt en dan sturen we het door via Whatsapp. Het was ...