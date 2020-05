Komiek Bert Gabriëls weigert tegemoetkoming: “Heb het gevoel dat met de coronapremies naar de mensen hun hoofd is gegooid”

Mechelen -

Ze zijn zeldzaam, maar ze bestaan nog. Mensen uit de showbizz die door het coronavirus nul inkomen hebben en toch geen steen en been klagen. Stand-upcomedian Bert Gabriëls blijft gematigd optimistisch. “Dat geld zijn we kwijt. Maar er zijn mensen die het vandaag veel moeilijker hebben. Ik ben ondertussen als jurist gaan werken. Verder doe ik vrijwilligerswerk in een woonzorgcentrum en probeer ik mijn eindejaarsconferentie up-to-date te houden”