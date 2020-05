Onze journalist schrijft biografie over Stijn Vreven: “Robben, Sneijder en Van Persie, allemaal vonden ze hem stapelgek”

Onze journalist Dave Peters kent de voetbalwereld bijzonder goed. Hij illustreert dat in ‘Het Nieuwsblad’ ook elke week met zijn aparte rubriek ‘Buitenspel’. Dave heeft daarbij vooral oog voor de mens achter de sport en slaagt er ook steeds in de geïnterviewde eigenzinnig én waarachtig te portretteren. Geen detail ontsnapt hem en Peters is zelf een geboren verteller. In zijn nieuwste boek ‘Pure haat, pure liefde’ kijkt hij diep in de ziel van ex-voetballer en coach Stijn Vreven. Een voorpublicatie.