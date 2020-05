Het netwerk van ‘dealmakers’ Bayat & Bayat

In hun 15-jarige carrière als “dealmakers” bouwden Mogi en Mehdi Bayat een indrukwekkend netwerk uit. We beperkten ons in dit overzicht tot de bekendste namen uit België. Voor de cijfers baseerden we ons op de officiële jaarrekeningen die zijn neergelegd bij de Nationale Bank. Voor Mogi Bayat kozen we de nettowinst van zijn BVBA Creative & Management Group. Voor Mehdi Bayat gebruikten we de winstcijfers van Sporting Charleroi. De jongste van de broers zou er dertig procent van de aandelen hebben en probeert dat percentage stelselmatig te verhogen. De andere aandelen zijn in handen van zijn vriend en zakenpartner Fabien Debecq. (bla)