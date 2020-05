Volg de robot

Er is weinig dat Spot niet kan. De kleine gele robot, ontwikkeld door Boston Dynamics, kan taken van mensen overnemen in de bouw, olie- of gasindustrie en zelfs in de gezondheidszorg. En ook op het platteland, want in Nieuw-Zeeland werd de vierpotige robot gebruikt als herdershond. Het verdict? De schapen reageerden alsof het een echte hond was. Voorlopig ging het over een simpele demonstratie, maar het betekent wel dat boeren binnenkort mogelijk op extra hulp kunnen rekenen om een oogje in het zeil te houden.(lto)