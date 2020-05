600 medewerkers van slachthuis in quarantaine

Marc Vanden Bussche (LB), de burgemeester van Koksijde, wil meer info over contact tracing. Nu de tweedeverblijvers weer naar de kust mogen, maakt hij zich namelijk zorgen. “Wij weten niet wie naar onze gemeente komt en kunnen de situatie dus moeilijker controleren. Stel dat iemand in Sint-Truiden besmet raakt en in quarantaine geplaatst wordt. Zijn nauwe contacten moeten dan ook binnenblijven. Maar die mensen komen misschien naar hun tweede verblijf aan zee om het virus uit te zitten en gaan hier naar de winkel en de apotheek. Voor ons is het heel moeilijk om dat soort situaties in de gaten te houden. Terwijl hun netwerk thuis meestal wel groot genoeg is om hen te helpen in hun kot te blijven.”

600 medewerkers van een slachthuis zijn in quarantaine geplaatst. Het gaat om de Nederlandse slachterij Vion. 45 medewerkers testten positief op corona. De thuisquarantaine moet voorkomen dat het virus verder wordt verspreid. De vleesproductie van het voedselconcern wordt tijdelijk naar andere vestigingen van Vion in Nederland verplaatst.

Ondanks de corona-epidemie hebben vorige maand minder werknemers zich ziek gemeld dan in april 2019. Dat blijkt uit cijfers van Securex. Het hr-bedrijf ziet het systeem van tijdelijke werkloosheid en het grootschalig toegepaste telewerken als een belangrijke oorzaak. Aangenomen wordt dat heel wat ziektedagen daardoor niet gerapporteerd worden. “Toch raden we werknemers met ziektesymptomen, hoe mild ook, aan om steeds een dokter te raadplegen, ook als ze kunnen thuiswerken. Zeker in deze coronacrisis”, zegt Heidi Verlinden van Securex. Bij de afwezigheden die langer duren dan een maand, deed zich in april wel nog altijd een stijging voor (+11 procent). Dat wijst erop dat Covid-19 wel degelijk veel werknemers getroffen heeft, aldus Securex.

De KU Leuven is op de goede weg om een werkend coronavaccin te ontwikkelen. Dat zegt professor Johan Neyts . De eerste tests op hamsters wijzen uit dat de vaccins een goede bescherming bieden, zegt hij aan VRT. Het gaat om een vaccin dat gebaseerd is op dat tegen gele koorts. Van de zeven kandidaat-vaccins is er één veelbelovend. Wereldwijd zijn er ongeveer 120 vaccins in de running om op mensen te worden getest.(kba)