Minstens 41 doden bij crash in Pakistaanse woonwijk, maar als bij wonder ook overlevenden

“Ik kan bevestigen dat twee mensen de crash overleefd hebben”, tweette een woordvoerder van de regionale overheid. “Het gaat om Zafar Masood en Mohd Zubair, hun toestand is stabiel. We zijn ze gaan bezoeken in het ziekenhuis.” Niet veel later tweette hij dat dit een “mirakel” is.

Er zouden nog overlevenden zijn, al hebben de autoriteiten dat niet bevestigd. Zo zag een reporter voor AFP een omstaander met een zwaargewond, maar levend jongetje in de armen naar een ambulance lopen. Op andere beelden is ook te zien hoe een jonge vrouw — zwaar verbrand, maar bij bewustzijn — op een draagberrie weggebracht wordt.

Mayday, mayday...

Over de toedracht van de crash bestaat nog veel onduidelijkheid. Pakistan had net versoepelingen in de strijd tegen het coronavirus doorgevoerd. Binnenlandse vluchten konden sinds een dag opnieuw doorgaan opdat mensen samen met hun familie het einde van de ramadan zouden kunnen vieren.

Om een nog onbekende reden raakte de vlucht van P.I.A. vrijdagnamiddag omstreeks 2 uur lokale tijd in de problemen. In een geluidsopname die de Amerikaanse zender CNN in handen kreeg, is te horen hoe de piloot kort voor de landing aangeeft dat beide motoren van het toestel — een Airbus A320 — uitgevallen waren. Vervolgens vraagt de toren of de piloot een ‘buiklanding’ moet maken, dat is een noodlanding wanneer het landingsgestel geblokkeerd zit. Waarom de toren die vraag stelde, is niet duidelijk. Het antwoord van de piloot is onverstaanbaar, de controletoren repliceert dat beide landingsbanen vrij zijn. Om nog onbekende redenen maakt de piloot nog twee rondjes rond de luchthaven tot er mayday, mayday over de radio weerklinkt en het toestel crasht in een woonwijk.

Tot gisteravond was er volgens de autoriteiten geen sprake van dodelijke slachtoffers aan de grond. Het toestel zou eerst over de platte daken van enkele gebouwen gekaatst zijn om dan tot stilstand te komen. Nog volgens de lokale autoriteiten is de reddingsoperatie bijzonder precair omdat het toestel neerstortte in een volgebouwde buurt met zeer veel smalle straatjes. Reddingswerkers schatten dat de reddingswerken drie dagen in beslag gaan nemen. Onder het puin zouden nog overlevenden zijn.

Pakistan kreeg eerder al af te rekenen met verschillende vliegtuigongelukken. In 2010 crashte een Airbus van de Pakistaanse maatschappij Airblue in het Himalaya-gebergte, alle 152 inzittenden kwamen om. In 2016 ontplofte een ATR-42, een klein propellervliegtuig ook van P.I.A., nabij Abbotabad. Ook toen kwamen alle 47 inzittenden om het leven.