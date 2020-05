TUI betaalt Belgen die in quarantaine zaten op Tenerife terug

In totaal 124 landgenoten die eind februari en begin maart vastzaten in het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife hebben van reisorganisatie TUI een compensatie gekregen. Nadat bij een Italiaanse toerist Covid-19 werd vastgesteld, ging het volledige hotel twee weken in lockdown.

Een tiental Belgen die pas de avond voor het hotel volledig werd afgesloten waren aangekomen op hun vakantiebestemming, kregen hun reis terugbetaald.

“De andere landgenoten die bij reisorganisator TUI geboekt hadden, hebben een compensatie gekregen voor de dagen die ze betaald hadden maar die door de hele toestand daar geen zorgeloze vakantiedagen waren”, zegt Piet Demeyere van TUI.

De hoteluitbater rekent ook geen kosten aan voor het verlengde verblijf van de Belgen op Tenerife, ook al zou hij zich op overmacht kunnen beroepen en extra centen voor logies en eten vragen. (tg)