Kazou: “Snel nieuwe kampen in binnenland organiseren”

“We zijn heel blij dat er een zomer komt met veel jeugdwerk”, zegt Benjamin Vandervoort van Kazou, de organisator van de CM-vakantiekampen. “We zullen nu wel alles op alles moeten zetten om dat als organisatie waar te maken. Het gaat een uitdaging zijn voor onze creativiteit en onze verantwoordelijkheidszin om alle maatregelen te volgen, maar we gaan dat kunnen.”

“Er waren bij ons al 20.000 à 25.000 kinderen ingeschreven op kampen die verder dan 150 kilometer uit België liggen. Daarvoor moeten we een oplossing zoeken, maar we hadden rekening gehouden met dat scenario. Begin juni zetten we een aanbod online met alternatieve kampen in het binnenland. Ook daar kan je leuke dingen doen met leeftijdsgenoten en vrienden maken. We zullen meer dan tienduizend plaatsen kunnen aanbieden. Ook andere organisaties zijn daar al druk mee bezig, dat siert de sector.” (kba)