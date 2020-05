Ex-lid Special Forces en zoon opgepakt voor ontsnapping Renault-baas in muziekbox

De spectaculaire ontsnapping van de voormalige Renault-topman Carlos Ghosn uit Japan is het werk geweest van een voormalig lid van de Amerikaanse special forces en zijn zoon. Beide mannen zijn in de buurt van Boston opgepakt.

Michael Taylor op de luchthaven van Istanboel, waar het vliegtuig van Ghosn een tussenlanding maakte. AP

De Frans-Libanese “autokoning” Carlos Ghosn, baas van het autoconcern Renault-Nissan-Mitsubishi, werd in november 2018 door het Japanse gerecht aangehouden voor grootschalig financieel gesjoemel. Toen hij op borgtocht werd vrijgelaten en onder huisarrest werd geplaatst, nam Ghosn via zijn Libanese achterban contact op met ex-Green Beret Michael Taylor (59), wiens echtgenote eveneens van Libanese afkomst is.

In dergelijke dozen is Ghosn ontsnapt. AFP

Diens zoon Peter ontmoette Ghosn zevenmaal in Japan. Zo zetten zij het scenario van de ontsnapping van Ghosn in een zwarte reiskoffer voor een muziekinstrument op het getouw. Op bewakingsbeelden is te zien hoe Ghosn op 29 december 2019 de kamer van Peter Taylor in een hotel in Osaka betrad, maar ze nooit meer verliet. In die kamer had Taylor enkele dagen voordien enkele grote instrumentenboxen achtergelaten, die zij met een privéjet het land hadden binnengebracht. Op de terugvlucht naar Libanon, met tussenlanding in Istanboel, zat Ghosn in één van die koffers. Vader en zoon Taylor wachten nu op hun uitlevering aan Japan. Ghosn zelf kan vanuit Libanon niet aan Japan uitgeleverd worden.

LEES OOK. Gevallen autokoning haalt zwaar uit naar Japan: “Handvol scrupuleuze, wraakzuchtige individuen bij Nissan”

(yb)