Jongeman aangehouden voor poging doodslag op ex-vriendin in Oudsbergen

De onderzoeksrechter heeft een 28-jarige man aangehouden, die woensdagavond zijn 21-jarige ex-vriendin had proberen wurgen in een bosje in Ellikom (Meeuwen-Gruitrode) in Oudsbergen. Dat maakte het parket van Limburg vrijdagavond bekend. Een buurtbewoner hoorde het slachtoffer om hulp schreeuwen en kon de man van haar aftrekken. Vervolgens nam de buurtbewoner haar mee naar zijn appartement.

Daar begon de agressieveling met een ijzeren stang op een venster te kloppen in een poging binnen te geraken. Intussen werd de politie van de zone CARMA verwittigd. De belager was vervolgens vertrokken vanop de plaats van de feiten. Agenten konden de man, die ook in Ellikom verbleef, korte tijd later in de boeien slaan. De twintiger is geen onbekende van politie en gerecht.

Vrijdag is hij bij de Limburgse onderzoeksrechter moeten verschijnen, die de man naar de gevangenis liet overbrengen.