Mbaye Diagne trapt nog eens na naar Club Brugge-trainer Philippe Clement: “Na een tijdje negeerde hij mij gewoon”

Hij vierde de titel van Club Brugge door zichzelf op de kampioensfoto te fotoshoppen in de plek van trainer Philippe Clement. Mbaye Diagne blijft een woelwater. Reden genoeg voor de Britse krant The Guardian om hem eens op te bellen voor een interview. En Clement, die zal het geweten hebben.

LEES OOK. Zin in een blauw-zwart biertje? Dit is het nieuwe stadion van Club Brugge – mét microbrouwerij – ontleed in cijfers (+)

Diagne werd afgelopen seizoen gehuurd van het Turkse Galatasaray, maar maakte zich ondanks vier competitiedoelpunten in enkele invalbeurten onmogelijk bij Club Brugge toen hij een penalty opeiste in de belangrijke Champions League-match tegen PSG en die vervolgens miste. Sindsdien speelde hij geen minuut meer voor blauw-zwart.

Nu is de Senegalees weer “hongerig” om te voetballen, maar niet zonder nog eens na te trappen naar Clement. “Ze vertelden me dat ze mij wilden sparen voor de Champions League”, aldus Diagne vanuit Dakar. “De trainer zei me (voor zijn invalbeurt tegen PSG, red.): Dit is waarom we je gehaald hebben dus ga en doe het. Maar… Ik had die penalty niet mogen trappen. Ik wilde gewoon het team helpen. Toen ik de penalty afdwong, vond ik dat ik moest trappen om het doelpunt te maken dat van mij gevraagd werd. Het was gewoon de adrenaline en de wil om te helpen.”

Nadien ging het snel bergaf voor de spits. “Ik heb me geëxcuseerd bij de spelers en de trainer, maar ik werd verbannen. Ik trainde harder dan ooit tevoren, maar geraakte niet meer in de selectie. Hij (Clement, red.) koos voor spelers die ik respecteer, maar die eerlijk gezegd niet van hetzelfde niveau waren. Na een tijdje ging ik naar de trainer om te vragen wat er aan de hand was en hij zei me gewoon: Ik maak de beslissingen, ik ben de baas. Vanaf dan negeerde hij mij gewoon. De laatste drie maanden in Brugge zei hij geen enkel woord meer tegen mij. Zelfs geen hallo. Ik denk dat hij mij eigenlijk niet wilde in zijn ploeg. Het waren andere mensen van de club die mij hadden overhaald om te komen. Ik denk dat hij van die penaltymisser gebruikmaakte om een punt te maken.”

Naar Engeland?

En wat nu voor de Senegalees? “Ik zou graag terug voor Galatasaray spelen, maar ik weet niet of ze mij willen houden”, klinkt het. “Ze willen af van enkele dure spelers, maar ik weet niet precies wie. Als ze me verkopen, dan vind ik wel een ploeg die past bij mijn stijl. Trézéguet (ex-Anderlecht en nu Aston Villa, red.) zegt dat Engeland me zeker zou liggen. Ik ben groot en sterk, kan de bal goed bijhouden, ik ben een goeie kopper en kan afwerken. Ik wil weer voetballen dus, we zien wel.”