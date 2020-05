Toptrainer Mauricio Pochettino heeft smaak: “Kevin De Bruyne is mijn favoriete speler in de Premier League”

Mauricio Pochettino zit na zijn ontslag bij Tottenham in november 2019 zonder job, maar de Argentijnse coach volgt het voetbal nog op de voet. In een gesprek met Sky Sports overloopt Pochettino zijn drie favoriete spelers in de Premier League. Hij zet Kevin De Bruyne (Manchester City) op de eerste plaats.

Wanneer een reporter van Sky Pochettino om zijn favoriete Premier League-voetballers vraagt, moet de Argentijn niet lang nadenken. “De Bruyne op één, dan Sergio Agüero”, klinkt het bij de trainer, die een poos moet nadenken over een derde naam en toegeeft dat een keuze voor De Bruyne bijna “oneerlijk” is. “Ik weet niet wie ik nog zou kunnen noemen, Roberto Firmino misschien? Ik zou haast honderd spelers kunnen beschrijven die allemaal bij mijn favorieten horen.”

Pochettino kwam in de zomer van 2014 toe bij Tottenham. Hij leidde de Spurs onder meer naar de Champions League-finale van 2019, maar in november vorig jaar moest hij opstappen na een reeks tegenvallende resultaten. José Mourinho volgde hem op.

De Argentijn geeft toe dat hij graag weer aan de slag zou gaan, in Engeland of elders. “Ik ben er klaar voor”, zegt Pochettino, die in de belangstelling van Newcastle zou staan. “Of ik opensta voor een Premier League-club buiten de top zes? De top zes wijzigt steeds, dus dat wil weinig zeggen. Vandaag staat Tottenham er bijvoorbeeld niet in, net als Arsenal. Je moet tegenwoordig alle clubs respecteren want ze werken allemaal hard.”