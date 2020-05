Ex-gouverneur: “China heeft Hongkong verraden”

De laatste Britse gouverneur van Hongkong, Chris Patten, stelt dat het volk van Hongkong door China is verraden. Hij zei tegen de krant The Times dat Groot-Brittannië “de morele, economische en juridische plicht heeft op te komen voor de bevolking van Hongkong”.

Hij reageerde op de aankondiging dat Peking een veiligheidswet wil aannemen, die separatistische en subversieve activiteit in Hongkong verbiedt. De wet wordt geheel buiten de autonome instellingen van Hongkong om doorgevoerd en is volgens waarnemers bedoeld om de anti-Chinese protesten de kop in te drukken.

Dictatuur

Patten zei dat “hier een nieuwe Chinese dictatuur aan het werk is” en waarschuwt dat het Westen zich niet voor de gek moet laten houden. Patten gebruikte een oude term die een nederigheidsritueel voor de keizer van China inhoudt, ‘kowtow’, waarbij een gast van de keizer zich voor hem op de grond werpt. “We moeten niet denken dat er na een heleboel kowtowing een grote pot met goud op ons wacht. Het is altijd een illusie geweest.”

Het Britse rijk huurde Hongkong in 1898 voor een periode van 99 jaar van China. De voormalige Britse kroonkolonie werd in 1997 weer overgedragen aan Peking, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel. De meeste inwoners zien de rest van China als het buitenland.

Peking

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft al scherp uitgehaald naar het plan van Peking. Hij waarschuwde dat de stap tot een wijziging kon leiden van de officiële houding van Washington over de status van het gebied.