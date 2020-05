Dalende trend in coronacijfers zet zich verder: 34 nieuwe ziekenhuisopnames, 25 overlijdens

De coronacurve vlakt verder af. De afgelopen 24 uur zijn er 34 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt langzaam maar zeker af. Helaas werden er ook 25 overlijdens gerapporteerd. Dat blijkt uit coronacijfers van het Crisiscentrum.

De afgelopen 24 uur werden er 299 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd, een stijging van 23 ten opzichte van gisteren. Dat brengt het totaal aantal besmettingen op 56.810. In het ziekenhuis werden 34 mensen nieuwe patiënten opgenomen. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat nu in het ziekenhuis ligt op 1.388 of een daling van 27 patiënten in vergelijking met gisteren.

Daarvan liggen 259 patiënten op intensieve zorgen, een daling van 9 patiënten. 149 moeten patiënten beademd worden, dat is een lichte stijging van 2 patiënten. Het aantal patiënten op intensieve zorgen neemt af met 5 procent per dag.

Helaas overleden er ook 25 mensen aan de gevolgen van het virus. Vijftien mensen overleden in het ziekenhuis, tien in een woonzorgcentrum. Dat brengt het totaal op 9.237 overlijdens sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land. 48 procent van de mensen overleed in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen.

Het totaal aantal afgenomen tests is 768 706, waarvan 11 378 tests in de laatste 24 uur zijn gemeld.