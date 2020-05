FC Porto trapt op 3 juni Primeira Liga weer op gang

De Primeira Liga zal woensdag 3 juni hervatten met twee wedstrijden achter gesloten deuren, waarbij die tussen Famalicao-Porto. Dat heeft de Portugese voetballiga laten weten.

Aanvankelijk was het de bedoeling het seizoen eind mei te hervatten, maar de Portugese voetballiga verschoof de herstart eerder al naar begin juni. Dit om de stadions beter te inspecteren en in te richten volgens de nieuwe richtlijnen die gelden wegens het coronavirus.

Er moeten nog tien speeldagen afgewerkt worden in Portugal. Porto is leider, met één punt voorsprong op Benfica. Braga volgt als derde al op veertien punten. Het plan is om de competitie voor eind juli af te ronden.

Benfica en Porto bekampen mekaar ook nog in de finale van de Beker van Portugal. Voor die clash ligt nog geen nieuwe datum vast.