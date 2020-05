Ondanks succesvolle test speelde hij nooit voor Anderlecht, maar nu zit Congolese flankspeler pas écht in de problemen

Herinnert u zich Meschack Elia nog? De Congolese flankspeler moest afgelopen zomer de stap maken van TP Mazembe naar Anderlecht, samen met zijn ploegmakker Arsène Zola, maar kwam nooit in actie voor paars-wit. Maanden later hangt hem een zware schorsing boven het hoofd. Nog maar eens...

TP Mazembe meldde in november dat Elia een jaar geschorst werd wegens het vervalsen van de leeftijd op zijn paspoort. De club stelde destijds ook dat Elia, na een succesvolle test bij Anderlecht, naar Zwitserland was gevlucht om er een contract bij Young Boys Bern af te dwingen.

Daarbij zou hij een vals paspoort gekregen hebben, waarbij zijn geboortejaar niet 1996 maar 1997 was. Een groot verschil voor Elia, zo blijkt. De linksback ging er namelijk vanuit dat hij een vrije speler was omdat hij als minderjarige niet voor langer dan drie jaar kon tekenen. Maar volgens TP Mazembe was hij een jaar ouder en dus wel meerderjarig, en daardoor gebonden aan een langer contract. Volgens de speler zelf omdat hij gedwongen werd om zijn handtekening te zetten.

Direction la Belgique et précisément @rscanderlecht pour Meschack Élia et Arsène Zola ! Les deux congolais ont quitté Kinshasa. #Mercato #RDC pic.twitter.com/rpqMoxXxxc — Leopard Leader Foot (@leopard243) August 7, 2019

Volgens La Dernière Heure zit er nu nog een extra kink in de kabel. Elia tekende in februari effectief voor Young Boys en viel zelfs 7 minuten in tijdens de competitiewedstrijd tegen FC St. Gallen (3-3). Maar nu is zijn eerste paspoort opgedoken. Zijn geboortejaar daarop blijkt niet 1997, niet 1996, maar 1992 te zijn. Wat zijn verdediging ten aanzien van TP Mazembe nog een stuk lastiger maakt...

Bij een veroordeling dreigt de Congolees voor vier tot zes maanden geschorst te worden. Young Boys Bern, dat Elia ondanks zijn strijd met TP Mazembe toch een contract aanbood, riskeert een transferverbod van twee periodes.