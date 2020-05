Politie onderzoekt brute steekpartij in Brussels metrostation

Brussel - Op sociale media circuleren beelden van een genadeloze steekpartij in metrostation Kruidtuin. De feiten dateren van vrijdagavond. Zaterdagvoormiddag doken filmpjes op waarop de steekpartij te zien is.

In het filmpje is te zien hoe een man tegen de grond ligt in het metrostation en belaagd wordt door een andere man. Die buigt zich over zijn slachtoffer en haalt plotseling met een mes uit. Het slachtoffer krijgt daarbij een messteek in het bovenbeen. Wat er precies vooraf ging aan de ruzie is nog niet duidelijk. Het is ook niet geweten of het slachtoffer beroep deed op de hulpdiensten en of de dader al werd opgepakt.

Waarschuwing: schokkende beelden

A l’instant station botanique Bruxelles pic.twitter.com/3o7EWgyLir — mugi (@Mugiwaranox10) May 22, 2020

Het filmpje wordt verspreid op sociale media, onder meer via de populaire gebruiker Mugii.10. Maar ook Vlaams Belanger Filip Dewinter deelt de beelden.

Het Brusselse parket laat weten dat de federale politie bezig is met de zaak, maar dat verder informatie voorlopig nog ontbreekt.

De steekpartij komt er enkele dagen nadat de vakbond VSOA schokkende beelden verspreidde van een interventie van de politie in Anderlecht. Daarbij werden agenten die een agressieve man probeerden te overmeesteren, aangevallen door omstaanders. Een van de agenten kreeg een trap i het gezicht.

