Regering trekt omstreden KB over opvordering medisch personeel in

De federale regering heeft het Koninklijk Besluit over de opvordering van medisch personeel ingetrokken. Dat heeft ze zaterdagochtend gedaan op de zogenaamde Superkern, waar premier Sophie Wilmès (MR) elke zaterdag met de partijvoorzitters vergadert. Dat bevestigt het kabinet van de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD).

De beelden gingen vorige week de wereld rond. Het personeel van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel keerde premier Wilmès ostentatief de rug toe toen ze het ziekenhuis kwam bezoeken. Een ijskoude ontvangst voor de premier die er voor het eerst sinds de coronacrisis kwam om de zorgverleners te bedanken voor hun harde werk.

De bron van hun onvrede: een omstreden Koninklijk Besluit van minister Maggie De Block.

Het idee van dat Koninklijk Besluit was er gekomen bij het begin van de coronacrisis. Om Italiaanse toestanden in de ziekenhuizen te vermijden, wilde de regering het mogelijk maken om medisch personeel te verplichten op plekken te gaan werken waar ze het meest nodig waren. Maar op het moment dat het besluit definitief werd, was de piek van de crisis al voorbij en bleken de meeste personeelsleden op vrijwillige basis heel veel extra werk verzet.

LEES OOK. Waarom Brussels ziekenhuispersoneel premier Wilmès de rug toekeerde en er nu zelfs gedreigd wordt met staking

Dat daarna nog een “ezelsstamp” kwam, inclusief boetes en celstraffen voor personeel dat weigerde, is bij de Franstalige vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Zij dreigden zelfs met stakingen als het KB niet zou worden ingetrokken. De regering is daar nu op ingegaan.