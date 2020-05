Tweede verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst na geweld tegen agenten

Brussel - De onderzoeksrechter heeft een tweede verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst in het lopende onderzoek naar het geweld tegen politieagenten die een arrestatie wilden verrichten in Anderlecht. Dat bevestigt het parket van Brussel. Vrijdag werd de man die de politie probeerde te arresteren in het filmpje dat politievakbond VSOA verspreidde, ook al onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Het Brussels parket opende donderdag een onderzoek naar de mensen die de arrestatie met geweld probeerden te verhinderen. Op de beelden is te zien hoe de agenten tijdens een interventie in Anderlecht omsingeld worden, terwijl ze een man op de grond proberen houden om hem te arresteren. De omstaanders proberen de verdachte los te trekken en delen tegelijkertijd klappen uit.

Weerspannigheid

“Er is een tweede verdachte opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor feiten weerspannigheid in bende. Het is iemand die al gekend is bij de politie”, vertelt parketwoordvoerster Willemien Baert.

De politievakbond VSOA deelde het filmpje op zijn Facebookpagina om aan te kaarten dat het zo niet verder kan voor de Brusselse agenten. Een van de agenten liep een gebroken neus en hersenschudding op.