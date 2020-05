De fysieke explosie van supertalent Erling Haaland: “Hij genereerde 12 kilogram spieren in 15 maanden, ongelooflijk!”

Erling Braut Haaland scoort met de ogen dicht, maar ook op fysiek vlak bleekt de Noorse spits van Borussia Dortmund een speciaal geval te zijn.

De nog altijd maar 19-jarige Haaland was vorig weekend alweer goed voor een doelpunt en een assist tegen Schalke 04. De ploegmaat van Axel Witsel en Thorgan Hazard zit intussen aan zestien doelpunten in de Bundesliga.

Het gaat hard voor Haaland, die quasi wekelijks gelinkt wordt aan topclubs als Real Madrid en Juventus. In een interview de Spaanse sportkrant AS legde Borre Steenslid, die Haaland als jonkie onder zijn vleugels had als conditietrainer bij Molde, hoe de spits van een mager ventje in sneltempo uitgroeide tot een beer van een vent.

“Zijn lichaam reageert zo goed op trainingen omdat hij een genetisch voordeel heeft”, klinkt het. “Hij genereerde op een bepaald moment twaalf kilogram spiermassa op amper vijftien maanden tijd. Ongelooflijk, maar wel broodnodig. Erling was op korte tijd zo’n twintig centimeter gegroeid, waardoor zijn lichaam uit balans was. We moesten dus van nul beginnen.”

Foto: AS

Zak in twee

Maar genetica en talent zijn niet alles. “Hij zat altijd het dichtst bij het buffet en pakte altijd een berg vol eten op zijn bord”, aldus Steenslid. “Hij werkte ook veel aan zijn explosiviteit en snelheid. Ik had voor hem een parcours gemaakt, waarbij hij halverwege op een zak moest slaan. Op een dag sloeg hij die in twee stukken...”

Zijn neus voor goals vond Haaland uiteindelijk in Marbella, op stage met het Molde van toenmalig trainer Ole Gunnar Solskjaer, toen nog trainer van Molde. “Hij leerde Erling afwerken en overtuigde hem dat hij niet elke keer dat hij op doel schoot dat doel ook moest vernietigen. Vervolgens klikte het bij Haaland...”. En de rest is geschiedenis.