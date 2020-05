Een kruising van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo? Jongetje (6) verbaast met ‘sixpack’ en houdt bal 3.000 keer in de lucht

Arat Hosseini, remember the name. Het 6-jarig jongetje wil graag de nieuwe Lionel Messi worden. Hij sprak zelfs al met de Argentijn van FC Barcelona, die “veel klasse” zag in Hosseini. Het voetballertje, dat wordt bijgestaan door zijn vader, heeft meer dan 4 miljoen volgers op Instagram en postte onlangs een video waarbij hij een bal meer dan 3.000 keer in de lucht hield. Wat later pronkte hij ook met zijn sixpack. Toch ook een beetje fan van Cristiano Ronaldo dus?