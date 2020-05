Bestuurder terreinwagen ramt grote poort en vlucht weg

Alveringem - Een onbekende bestuurder van een terreinwagen heeft flink wat schade aangericht bij een ongeval met vluchtmisdrijf in het centrum van Alveringem.

De onbekende bestuurder ramde donderdagnacht de industriële poort van de loods van Transagro Bouton, een producent van dierenvoeding langs de Lindemolen.

“We zien op camerabeelden hoe een grote terreinwagen plots achteruit rijdt en de poort ramt”, zegt zaakvoerster Katrien Bouton van Transagro Bouton.

“Wat die bestuurder daar deed, is onduidelijk. Maar we denken niet dat het om een inbraakpoging ging. Die bestuurder draaide eerst op de koer en reed pas dan achteruit. Hij bleef nog een minuut staan en ging er dan vandoor. Misschien was hij na de bocht verkeerd gereden of had hij gedronken? We weten het niet. De koer is in elk geval groot genoeg om te draaien. De poort kan niet meer hersteld worden. Ze moet vervangen worden door een nieuwe, identieke poort en dat is toch een serieuze kost.”

Dergelijke poort kost gauw enkele duizenden euro’s. Wie iets gezien zou hebben kan contact opnemen met de politiezone Spoorkin op 058/33.22.11.